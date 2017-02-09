У США мережа магазинів відмовилась продавати колекцію одягу дочки Дональда Трампа

У США мережа магазинів відмовилась розміщувати у себе колекцію дочки 45-го президента країни Дональда Трампа – Іванки, йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що президент вже встиг звинуватити магазин в упередженому ставленні до його доньки. Трамп назвав відмову продавати речі із колекції Іванки нечесним рішенням мережі.

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При цьому самі представники мережі відмову пояснюють тим, що на речі із колекції президентської доньки впав попит.

Як повідомляв УНІАН раніше, користувачі соцмереж звернули увагу на те, що новообраний президент США Дональд Трамп "погано" ставиться до своєї дружини, нині Першої леді, Меланії. Навіть на публічних заходах вона виглядає нещасною, та подекуди приреченою.

Через це у соцмережах почали активно ширитися велика кількість мемів, фото і відео із відповідним хештегом #SaveMelania.