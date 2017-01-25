SaveMelania: у соцмережах масово просять врятувати "бідолашну" Мелані Трамп, або хоча б "дати сигнал", двічі моргнувши

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що новообраний президент США Дональд Трамп "погано" ставиться до своєї дружини, нині Першої леді, Меланії.

Навіть на публічних заходах вона виглядає нещасною, та подекуди приреченою.

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Через це у соцмережах почали активно ширитися велика кількість мемів, фото і відео із відповідним хештегом #SaveMelania.

УНІАН зробив підбірку найцікавіших і найкумедніших із них.

Як повідомляв УНІАН, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.