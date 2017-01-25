#SaveMelania: у соцмережах масово просять врятувати "бідолашну" Мелані Трамп, або хоча б "дати сигнал", двічі моргнувши
12:31, 25 січня 2017Курйози
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У соцмережах активно шириться велика кількість мемів, фото і відео із відповідним хештегом.
"Нещасна" Меланія Трамп поряд з чоловіком-"тираном" / facebook.com/savemelania
Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що новообраний президент США Дональд Трамп "погано" ставиться до своєї дружини, нині Першої леді, Меланії.
Навіть на публічних заходах вона виглядає нещасною, та подекуди приреченою.
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Через це у соцмережах почали активно ширитися велика кількість мемів, фото і відео із відповідним хештегом #SaveMelania.
УНІАН зробив підбірку найцікавіших і найкумедніших із них.
Як повідомляв УНІАН, церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.
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