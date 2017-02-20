"Чуркін - всьо": як соцмережі відреагували на смерть постпреда Росії при ООН
Користувачі соцмереж активно коментують новину про раптову смерть постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна.
Чуркін відомий своїми брехливими заявами.
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Він неодноразово заявляв, що в окупованому Криму та Донбасі немає російських військових, не визнавав чинну владу в Києві, а також постійно наголошував, що Росія не займається бомбардуваннями Алеппо.
Тому у соцмережах звістку про його смерть зустріли радісно:
Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин ©— Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) February 20, 2017
2017 – год российской дипломатии
Теперь наконец-то в ООН консенсус по сбитому над Донбассом Боингу.— РБ головного мозга (@belamova) February 20, 2017
Умер единственный из всего СовБеза кто голосовал против трибунала pic.twitter.com/zKd75VyzJV
Всего месяц президент, а русские мрут как мухи. Далі буде краще— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) February 20, 2017
Чуркин умер в апартаментах МИД РФ в Нью-Йорке pic.twitter.com/4egtg1vqAK— Тризуб (@TridentUA) February 20, 2017
Спасибо, Чуркин. pic.twitter.com/A0zAntn4fY— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) February 20, 2017
Чуркин был мудак.— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 20, 2017
В 1986 говорил, что "Чернобыль под контролем"
В 2014, что "войск России в Крыму нет"
В 2016, что Россия не бомбит Алеппо
Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет https://t.co/i2ivUJUmmdpic.twitter.com/la1A9cusWT— IT Sector Харків (@itsector) February 20, 2017
Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.
Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.