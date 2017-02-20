"Чуркін - всьо": як соцмережі відреагували на смерть постпреда Росії при ООН

21:25, 20 лютого 2017
Курйози
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Користувачі соцмереж активно коментують новину про раптову смерть постійного представника РФ при ООН Віталія Чуркіна. 

Чуркін помер у Нью-Йорку / twitter.com/rozhkovsky

Чуркін відомий своїми брехливими заявами.

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Він неодноразово заявляв, що в окупованому Криму та Донбасі немає російських військових, не визнавав чинну владу в Києві, а також постійно наголошував, що Росія не займається бомбардуваннями Алеппо.

Тому у соцмережах звістку про його смерть зустріли радісно:

 

 

 

 

 

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.

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Теги: #смерть#Чуркін