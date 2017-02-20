"Чуркін - всьо": як соцмережі відреагували на смерть постпреда Росії при ООН

Чуркін відомий своїми брехливими заявами.

Читайте такожNew York Post назвав причину смерті постпреда Росії при ООН Чуркіна

Він неодноразово заявляв, що в окупованому Криму та Донбасі немає російських військових, не визнавав чинну владу в Києві, а також постійно наголошував, що Росія не займається бомбардуваннями Алеппо.

Тому у соцмережах звістку про його смерть зустріли радісно:

Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин ©



2017 – год российской дипломатии — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) February 20, 2017

Теперь наконец-то в ООН консенсус по сбитому над Донбассом Боингу.



Умер единственный из всего СовБеза кто голосовал против трибунала pic.twitter.com/zKd75VyzJV — РБ головного мозга (@belamova) February 20, 2017

Всего месяц президент, а русские мрут как мухи. Далі буде краще — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) February 20, 2017

Чуркин умер в апартаментах МИД РФ в Нью-Йорке pic.twitter.com/4egtg1vqAK — Тризуб (@TridentUA) February 20, 2017

Чуркин был мудак.



В 1986 говорил, что "Чернобыль под контролем"

В 2014, что "войск России в Крыму нет"

В 2016, что Россия не бомбит Алеппо — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 20, 2017

Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер в возрасте 64 лет https://t.co/i2ivUJUmmdpic.twitter.com/la1A9cusWT — IT Sector Харків (@itsector) February 20, 2017

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Йому було 64 роки.

Він обіймав посаду постійного представника Росії при ООН і в Раді безпеки з 8 квітня 2006 року.