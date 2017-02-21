"А навіщо, скотиняки, ви тут потрібні?": Ляшко пропонує скоротити кількість нардепів

18:06, 21 лютого 2017
Політика
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Кількість народних депутатів потрібно зменшити до 200.

Ляшко пропонує скоротити кількість нардепів у Раді / Фото УНІАН

Про це заявив глава парламентської фракції Радикальної партії Олег Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, сьогодні в залі замість 450 депутатів присутні 200. "Це зайвий доказ правильності програми Радикальної партії про необхідність внесення змін до Конституції і скорочення депутатів Верховної Ради до 200 осіб. Якщо 450 депутатів не можуть ходити в зал, не можуть працювати, то у мене тоді запитання: а навіщо, скотиняки, ви тут потрібні і чому люди повинні вам платити зарплату?" - сказав він.

Зазначимо, для зменшення кількості народних депутатів потрібно внести зміни до Конституції. За це повинні проголосувати дві третини від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше 300 депутатів.

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Теги: #Рада#Олег Ляшко#депутати