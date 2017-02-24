Росіян привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими (відео)
17:47, 24 лютого 2017Курйози
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У центрі Новоросійська на 23 лютого встановили білборд із вітаннями для городян в честь свята "День захисника Вітчизни".
Жителі Новоросійська помітили дивне привітання з Днем захисника Вітчизни / скріншот
Про це повідомляє Life.
Банер розташований на центральній вулиці міста, близько будівництва торгового центру.
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На ньому зображені солдати на тлі російського прапора, медаль міста-героя Новоросійська і напис "З Днем захисника Вітчизни!".
Все б нічого, але по центру зображення внизу видно поясна бляха солдата з українським тризубом замість зірки.
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