Росіян привітали з "23 лютого" білбордом з українськими військовими (відео)

Про це повідомляє Life.

Банер розташований на центральній вулиці міста, близько будівництва торгового центру.

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На ньому зображені солдати на тлі російського прапора, медаль міста-героя Новоросійська і напис "З Днем захисника Вітчизни!".

Все б нічого, але по центру зображення внизу видно поясна бляха солдата з українським тризубом замість зірки.