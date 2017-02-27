Єнот-"грабіжник" хотів поцупити сумку з харчами просто на очах у власниці (відео)
20:39, 27 лютого 2017Курйози
3067 0
Тварина вигнала жінку з байдарки і спробувала викрасти сумку з їжею.
Нахабний єнот хотів поцупити сумку з харчами просто на очах у власниці
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Жінка разом з друзями-туристами мандрувала на байдарках Північною Америкою.
На одній із зупинок до групи наблизився єнот.
Читайте такожУ Шотландії тюлень-"заєць" вирішив поплавати на байдарці із веслувальником (відео)
Тварина вигнала жінку з байдарки і спробувала викрасти сумку з їжею. Однак, власниця відігнала звіра.
Як повідомляв УНІАН, у Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter