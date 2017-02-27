Єнот-"грабіжник" хотів поцупити сумку з харчами просто на очах у власниці (відео)

20:39, 27 лютого 2017
Курйози
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Тварина вигнала жінку з байдарки і спробувала викрасти сумку з їжею.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Жінка разом з друзями-туристами мандрувала на байдарках Північною Америкою.

На одній із зупинок до групи наблизився єнот.

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Тварина вигнала жінку з байдарки і спробувала викрасти сумку з їжею. Однак, власниця відігнала звіра.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак.

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