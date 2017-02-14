У Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак (відео)

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Пес спочатку зумів відкрити свою клітку. Він розгриз двері і потрапив до іншої кімнати.

Там він звільнив із клітки двох інших собак, але подолати вхідні двері спільники все ж не змогли.

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Доглядачі клініки дивуються цьому випадку, адже відкрити клітку дуже важко для пса.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно пакистанський голуб-шпигун, захоплений індійцями в полон, здійснив спробу втечі.