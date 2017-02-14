У Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще двох собак (відео)
03:27, 14 лютого 2017Курйози
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Пес вирішив не покидати "друзів по нещастю" у біді.
У Китаї пес, втікаючи із клітки у ветеринарній клініці, звільнив ще 2 собак
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Пес спочатку зумів відкрити свою клітку. Він розгриз двері і потрапив до іншої кімнати.
Там він звільнив із клітки двох інших собак, але подолати вхідні двері спільники все ж не змогли.
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Доглядачі клініки дивуються цьому випадку, адже відкрити клітку дуже важко для пса.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно пакистанський голуб-шпигун, захоплений індійцями в полон, здійснив спробу втечі.
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