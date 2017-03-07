У РПЦ визнали, що погруддя Миколи II не мироточить, та просили не сміятися з Поклонської

Після заяви екс-прокурора" окупованого Криму Наталії Поклонської про "мироточення" погруддя царя Миколи II в каплиці при прокуратурі Криму, РПЦ організувала єпархіальну комісію, яка перевірила достовірність цієї інформації. Жодних слідів мироточіння виявити не вдалося. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сімферопольської і Кримської єпархії РПЦ.

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"На момент відвідування комісією каплиці святих царствених страстотерпців слідів мироточіння на бронзовому погрудді царя-страстотерпця Миколи II і іконах в каплиці не встановлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Інтерфакс", у РПЦ також заявили про недоречність насмішок над Наталією Поклонською, які з'явилися в соцмережах після того, як набув популярності короткий ролик з витягом з її інтерв'ю.

"Не будемо критикувати молоду, недосвідчену ще в політиці жінку-депутата. Не варто звертати уваги на богоборців і мережевих пустобрехів - горбатого могила виправить", - заявив голова синодальної комісії по канонізації святих єпископа Панкратія.

Раніше повідомлялося, що екс-прокурор Криму заявила, що в анексованому Росією Криму замироточило погруддя останнього російського імператора Миколи II. Мова йде про скульптуру, встановлену в каплиці при будівлі прокуратури в Сімферополі.