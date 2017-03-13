Адвокат заявив, що Насірова хочуть "розіп'яти" як Ісуса

У ході судового засідання з розгляду апеляції щодо арешту екс-голови ДФС адвокат Насірова Віктор Петруненко спробував вразити присутніх аналогією із Римською імперією.

"Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали: "Розіпни", - заявив Петруненко, якого цитує Українська правда.

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"Древні римляни говорили, що суспільство вимагає хліба і видовищ, хліб є, але в суді є ті, хто хоче видовищ", - сказав адвокат.

"Видовище було у тому, що одна людина порухом пальця могла вирішити долю людини. Такі аналогії ми бачимо і сьогодні", - додав адвокат.

Він також заявив, що розстрочки, надані підприємствам депутата-утікача Олександра Онищенка, були абсолютно законними, і Насіров лише виконував свою законну роботу.

Як повідомляв УНІАН, Насіров вважає своє затримання незаконним і заявляє, що в Національному антикорупційному бюро України і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі не розуміються на процедурах відстрочки сплати податків.