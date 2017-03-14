У Росії поліцейський забув у кафе автомат з повним боєкомплектом

13 березня у кафе після прийому їжі співробітник ДАІ забув табельну зброю на стільці, повідомляє РИА Новости.

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"На щастя, ця історія закінчилася благополучно. Зброю ніхто не застосував. АКС-74У і всі патрони правоохоронцям повернув непрацюючий місцевий мешканець 1976 року народження. Він, побачивши, що лежав без нагляду в кафе автомат, забрав його і залишив записку з номером свого телефону", - розповів представник ГУ МВС, зазначивши, що подібний інцидент стався у Свердловській області вперше.

У МВС також повідомили, що за фактом інциденту проводиться службова перевірка, винний співробітник понесе відповідальність. Також перевіряючі оцінять роботу безпосередніх керівників екіпажу ДПС.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Росії співробітник поліції програв у казино вилучені у шахраїв гроші.