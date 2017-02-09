У Росії співробітник поліції програв у казино вилучені у шахраїв гроші

Суд в Магнітогорську визнав винним співробітника відділу економічної безпеки і протидії корупції місцевого відділення поліції, який викрав 300 тисяч рублів (більше $5 тисяч), які проходили як речовий доказ. Його засудили до двох років позбавлення волі умовно, повідомляє Znak.com.

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Гроші вилучили у рамках розслідування кримінальної справи щодо діяльності фінансової піраміди. Спочатку засуджений брав невеликі суми грошей зі складу речових доказів та ставив їх на спортивний тоталізатор у надії виграти і повернути взяті кошти. Але йому не щастило.

Тоді він викрав велику суму і поїхав у Москву і Краснодарський край, де намагався відігратися в казино. Але й тут успіху не здобув. Після цього чоловік деякий час жив у Сочі, працюючи офіціантом, а потім повернувся додому, де його вже чекали колишні колеги.