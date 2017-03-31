"Важка робота": Луценко зізнався, що часто розбиває мобільні телефони об стіну

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, часто змінює мобільні телефони, тому що іноді розбиває їх об стіну.

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Про це він сказав на брифінгу, коментуючи перспективи політичної діяльності, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, "уявити себе кандидатом на посаду політичну без завершення серйозних справ у прокуратурі не можу".

"Я не з тих людей, які стрибають з посади на посаду... тобто, я сподіваюся, що всім зрозуміло, що ні в прем'єр-міністри, ні на будь-які інші вільні посади я не претендую", - запевнив генпрокурор.

Він зізнався, що робота в ГПУ дуже важка і він змушений часто міняти телефони, оскільки "іноді розбиває їх об стінку". "Але це робота, яка приносить задоволення", - додав Луценко.