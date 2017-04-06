Вчені шукають добровольців, які зможуть 2 місяці лежати в ліжку

Французькі вчені з міста Тулуза відкрили незвичайну вакансію. Їм потрібні добровольці, які зможуть 2 місяці лежати в ліжку. Пропонують хорошу компенсацію, пише Новое время.

Для того, щоб взяти участь в програмі, вік кандидата повинен бути від 25 до 40 років, а індекс ваги в межах від 22 до 27.

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Експеримент проводиться для створення стану організму, близькому до того, в якому знаходяться космонавти в невагомості. Випробовувані повинні будуть 60 днів лежати на ліжку під нахилом, щоб ноги були вище тулуба. Їсти і митися їм теж доведеться лежачи.

Вчені обіцяють заплатити 16 тисяч євро, але протягом 4-х років. Подати заявку можна на сайті інституту.