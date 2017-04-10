Британець знайшов у паливному баку танка п'ять золотих злитків

Колекціонер танків з Великобританії Нік Мід виявив в паливному відсіку його бойової машини п'ять злитків золота, вартість яких становить близько $2,5 мільйонів, як повідомляє The Sun.

55-річний чоловік розповів, що придбав танк Т-54 приблизно за $37 тис., щоб додати до своєї колекції з 150 екземплярів.

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За його словами, кожен із золотих злитків, які він і його механік виявили при огляді паливного відсіку, важить близько 5 кг.

Він вважає, що золото було розграбовано іракськими солдатами в Кувейті під час війни в Перській затоці (1990-1991).

Про свою знахідку Нік повідомив в поліцію, оскільки, за його словами, вони з механіком «не знали, що робити».