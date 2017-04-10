Котокаліпсис: дюжина кошенят штовхається, вилізаючи з "коробки щастя" (відео)

На відеозапису видно, як близько 12 кошенят вилазять із невеликого отвору в коробці.

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Жваві кошенята настільки хотіли вибратися назовні, що вилазили з отвору одразу по двоє, а також гралися один з одним.