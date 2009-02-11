«Виставка шпаргалок» потішила цікавинками

У Вінниці була проведена виставка шпаргалок.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, виставка стала підсумком двотижневого «Конкурсу шпаргалок», який пройшов у Вінниці за сприяння Молодіжної ради при міському голові та відділу у справах сім`ї, молоді та туризму до Дня студента (день св.Тетяни – 25 січня).

На виставці, що проходила у торговельно-розважальному комплексі «Магіцентр» були виставлені найкращі зразки шпаргалок. Відомі усім студентам «шпаргалки-гармошки» - це тільки один з 70 різновидів, які були представлені на виставці. Шпаргалка «Чупа-чупс», на обручі для волосся, дискетах та етикетках пляшок з-під води, у калькуляторах та навіть на цигарках стали цікавинками «шпаргалкової» експозиції.

Про технологію виготовлення таких шпаргалок та методики їх використання розповідали дівчата у мантіях.

Організатори виставки стверджують, що студентам віднині необхідно стерегтися, адже тепер їхні секрети відомі і викладачам.

Шестеро переможців конкурсу, які просили не називати навчальні заклади, у яких вони навчаються, - отримали від організаторів конкурсу солодкі подарунки. А головна переможниця Вікторія ЯКІВЕЦЬ, яка принесла цілу серію шпаргалок вінницьких школярів, - набір енциклопедій.