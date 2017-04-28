Шматок сала став поперек горла двом росіянам, лікарі тільки встигали констатувати смерть - ЗМІ

У місті Фролово Волгоградської області одразу дві людини насмерть подавилися салом.

Як повідомив V1.ru керівник слідчого відділу по Фроловському району Ігор Бєліков, після вживання сала померли 46-річний чоловік та 62-річна жінка.

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У першому випадку трагедія сталася в місті Фролово. 46-річний місцевий житель прийшов в гості до своєї троюрідної сестри. Як тільки почалося застілля, гостю налили стопочку самогону і запропонували закусити. Перехиливши чарку, чоловік узяв шматок сала значних розмірів, але проковтнути його не зміг.

"Шматок виявився настільки великим, що застряг на вході в стравохід, чоловікові стало погано – пояснив Ігор Бєліков. – Близькі, що знаходилося поруч, намагалися допомогти, але врятувати його не вдалося. Прибулі на місце медики констатували смерть. За висновком експертів, фроловчанин помер саме через те, що подавився салом. Шматочок був розміром вісім на чотири сантиметри. Встановлено, що сталася механічна асфіксія при закритті верхніх дихальних шляхів".

В іншому випадку смерть вдавилася салом 62-річна пенсіонерка. За попередньою інформацією, під час вечері жінка вирішила з'їсти шматочок сала. Вона вдавилася, а так як знаходилася вдома одна, допомогти їй ніхто не зміг.

"Чоловік виявив дружину мертвою. Після розтину у загиблої виявили сторонній предмет, а саме сало. Проковтнути його вона не змогла, шматочок сала перекрив дихальні шляхи, – додав Ігор Бєліков. – За обома випадками зараз проводяться перевірки. Всі обставини встановлюються".