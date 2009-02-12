За верблюдами, які два тижні мерзли на кордоні, прибув спецтранспорт

Ростовські митники почали завантаження верблюдів у спеціально обладнані машини, що прибули за тваринами, які майже два тижні провели на російсько-українському кордоні. Про це повідомила у четвер начальник митного поста пункту пропуску "Матвеєв Курган" Таганрозької митниці Віра МАКАРЧУК, передає РІА Новости.

"Спецтранспорт з Болгарії прибув за тваринами сьогодні вранці. Зараз ми разом з двома водіями почали завантаження тварин", - сказала В.МАКАРЧУК. За її словами, поки що складно сказати, коли закінчиться завантаження, оскільки "верблюди поки що не йдуть, впираються". "Після завантаження оформлятимемо документи. Перевізники поки що не заявили, як і куди вони відправляються, документів ще не показали. Поки що ми тільки завантажуємо тварин", - уточнила В.МАКАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2009 року в Амвросіївський пункт державного ветеринарно-санітарного контролю й нагляду на державному кордоні і транспорті, які обслуговують МАПП "Успенко", надійшли супровідні документи на 20 верблюдів, які прямували з Калмикії (РФ) транзитом до Болгарії. Враховуючи технічні можливості МАПП "Успенко" Донецької області, а саме - відсутність нейтральної смуги між українським і російським пунктами пропуску, вищезазначений вантаж весь час перебував на території РФ.

Враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней на території РФ, і особливо в Південному Федеральному окрузі, а також відсутність узгодження на транзит територією України даного вантажу, фахівці ветеринарної медицини Амвросіївського пункту склали акт про неможливість пропуску вантажу через територію України.

Держкомветмедицини України не дав дозволу на транзит цього вантажу, враховуючи епізоотичну ситуацію в РФ, відсутність запиту на його транзит із зазначенням маршруту проходження і підтвердження, що тварини виходять з території, благополучної щодо карантинних хвороб тварин. Крім того, тварини перевозились не в спеціальному транспортному засобі, а в пристосованому автотранспорті.