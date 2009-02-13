У Києві з'явилося нове місце для романтичних побачень (фото)

На Майдані Незалежності відтепер є нове місце для романтичних побачень – пам’ятник закоханим ліхтарям. Символічну скульптуру приурочили до Дня святого Валентина, передає ICTV .

Двометровий молодий кавалер-ліхтар, сучасний та модний, обіймає свою вишукану наречену в яскраво-рожевому вбранні. Світле, незгасиме кохання - основний лейтмотив скульптурної композиції.

Автор ідеї – художник і коваль Володимир Білоконь – створив низку подібних металевих шедеврів.

Закохані ліхтарі – не просто пам’ятник. До них можна підсісти будь-кому. І вже через 15 хвилин після відкриття композиції безпосередньо перед телекамерами перша пара виявила свої почуття смачними поцілунками.