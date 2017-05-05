Одіозний російський геєборець Мілонов хоче прирівняти до екстремізму критику священнослужителів

У Росії депутат Держдуми Віталій Мілонов заявив, що хоче внести поправки до Кримінального кодексу і прирівняти критику і публічні образи глав традиційних російських релігійних течій до екстремізму і посяганню на конституційний лад держави, пишуть «РИА Новости».

"Публічна образа чи наклеп на священика, рабина, ламу або муллу - це образа цілої релігії, а не блага секулярного суспільства. Ми повинні захистити громадянський мир всередині нашої країни заради майбутніх поколінь", - сказав Мілонов.

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Він вважає, що цілі народи, які населяють Російську Федерацію, спираються, перш за все, на релігійну спільність, а вже потім на національну приналежність.

Як повідомляв УНІАН раніше, депутат Держдуми Віталій Мілонов взяв участь у першотравневій ході в Санкт-Петербурзі.

«У якийсь момент Мілонов вирішив увійти в середину колони і спробувати донести присутнім свої погляди на одностатеву любов», — писали ЗМІ.

Однак законодавцю, який відомий як затятий противник людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, не вдалося це зробити. Під крики «Мілонов — ганьба Петербурга» виникла бійка. Поліцейські оперативно захистили парламентарія, який раніше був депутатом петербурзьких законодавчих зборів.