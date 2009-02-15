Мафія йде спілкуватися в Skype
18:38, 15 лютого 2009Курйози
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Поліція Італії б`є тривогу
Мафія йде спілкуватися в Skype. Телефонні дзвінки через інтернет допомагають уникнути поліцейської прослушки. Як повідомляє ВВС, джерела в італійській поліції кажуть, що учасники злочинних синдикатів, які торгують зброєю, наркотиками і людьми, для своїх переговорів дедалі активніше використовують програму Skype, щоб заплутати слідство. Система шифрування, яка використовується в Skype, не розкривається розробниками, і це дуже ускладнює роботу правоохоронних органів. Наприклад, нещодавно їм вдалося засікти розмову між двома підозрюваними наркоділками, під час якої ті домовилися обговорити постачання кокаїну через Skype.
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