"Сприйняв як жарт": ЗМІ розповіли про реакцію екс-глави ФБР на новину про його звільнення Трампом
11:15, 10 травня 2017Курйози
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Комі дізнався з новин про те, що його звільнили.
Екс-директор ФБР Джеймс Комі і директор АНБ Майкл Роджерс на слуханнях про імовірне втручання Росії у президентські вибори / REUTERS
Колишній директор ФБР Джеймс Комі спочатку вважав, що новини про його звільнення є жартом.
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Комі дізнався з новин про те, що його звільнили. У цей момент він виступав перед працівниками ФБР в Лос-Анджелесі, пише The New York Times.
«Коли Комі говорив, екрани на задньому плані почали показувати новину. У відповідь на це Комі розсміявся і сказав, що йому це здається досить смішний жартом», - пише газета.
За даними NYT, незабаром після цього лист президента США Дональда Трампа про звільнення Комі було доставлено в штаб-квартиру ФБР у Вашингтоні.
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