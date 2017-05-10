"Сприйняв як жарт": ЗМІ розповіли про реакцію екс-глави ФБР на новину про його звільнення Трампом

Колишній директор ФБР Джеймс Комі спочатку вважав, що новини про його звільнення є жартом.

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Комі дізнався з новин про те, що його звільнили. У цей момент він виступав перед працівниками ФБР в Лос-Анджелесі, пише The New York Times.

«Коли Комі говорив, екрани на задньому плані почали показувати новину. У відповідь на це Комі розсміявся і сказав, що йому це здається досить смішний жартом», - пише газета.

За даними NYT, незабаром після цього лист президента США Дональда Трампа про звільнення Комі було доставлено в штаб-квартиру ФБР у Вашингтоні.