"Сприйняв як жарт": ЗМІ розповіли про реакцію екс-глави ФБР на новину про його звільнення Трампом

11:15, 10 травня 2017
Курйози
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Комі дізнався з новин про те, що його звільнили.

REUTERS

Колишній директор ФБР Джеймс Комі спочатку вважав, що новини про його звільнення є жартом.

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Комі дізнався з новин про те, що його звільнили. У цей момент він виступав перед працівниками ФБР в Лос-Анджелесі, пише The New York Times.

«Коли Комі говорив, екрани на задньому плані почали показувати новину. У відповідь на це Комі розсміявся і сказав, що йому це здається досить смішний жартом», - пише газета.

За даними NYT, незабаром після цього лист президента США Дональда Трампа про звільнення Комі було доставлено в штаб-квартиру ФБР у Вашингтоні.

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Теги: #ФБР#комі