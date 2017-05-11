"Перехрестя невезіння": У Китаї водії за рік 48 разів врізалися в будинок на узбіччі

У китайській провінції Хейлунцзян знаходиться одноповерховий будинок, у який за 2016 рік машини врізалися 48 раз. Будівля стоїть у Т-подібного перехрестя, і водії не можуть впоратися з керуванням, намагаючись вписатися в поворот, передає Медуза.

Господар будинку Хе Хайцзюнь навіть повісив на паркан величезний плакат "Зменшіть швидкість!", але машини продовжують врізатися в будинок.

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За словами Хайцзюнь, аварії почали відбуватися кілька років тому, коли навпроти будинку проклали нову дорогу. Водії повертають з неї наліво під кутом 90 градусів і врізаються в будинок, не впоравшись з керуванням.

Хайцзюнь і його дружина Сюй Женьсян ведуть підрахунок — за весь час в будівлю врізалося більше 100 автомобілів. Вони також колекціонують фотографії пригод, прикладаючи їх до петицій та звернень до адміністрації району.

Чиновники не реагують на скарги, тому Хайцзюнь встановив біля паркану перешкоду зі старих цеглин. Чоловік сподівається, що так автомобілі не будуть доїжджати до будинку, а застрягнуть в паркані.