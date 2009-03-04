Дружина Біла Гейтса скаржиться, що чоловік не дозволяє їй купити iPhone
09:11, 04 березня 2009
Курйози
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|Мілінда Гейтс
Дружина засновника "Майкрософт" Біла Гейтса, Мілінда, скаржиться, що чоловік їй не дозволяє купувати iPhone. Нагадаємо, це розробка конкуруючої компанії "Apple" – "це одна з речей, яку не можна мати у нас вдома" - сказала Мілінда в інтерв`ю американському виданню журналу "Вог". Місіс Гейтс зізналася також, що часом заздрить своїм друзям, у яких є iPhone.
Эхо Москвы
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