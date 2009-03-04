Дружина Біла Гейтса скаржиться, що чоловік не дозволяє їй купити iPhone

Дружина засновника "Майкрософт" Біла Гейтса, Мілінда, скаржиться, що чоловік їй не дозволяє купувати iPhone. Нагадаємо, це розробка конкуруючої компанії "Apple" – "це одна з речей, яку не можна мати у нас вдома" - сказала Мілінда в інтерв`ю американському виданню журналу "Вог". Місіс Гейтс зізналася також, що часом заздрить своїм друзям, у яких є iPhone.

Эхо Москвы