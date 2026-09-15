Археологи знайшли трипільське помешкання на городі у Тернопільській області

Фахівці сподіваються, що відкопають ціле поселення.

В Тернопільській області на приватному городі археологи виявили досі невідоме трипільське житло.

Про це виданню ZAXID.NET сказав лектор-екскурсовод Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик. За його словами, на цьому місці може бути ціле трипільське поселення. Наразі археологи розкопали лише фундамент одного помешкання.

"Щоб дізнатися, скільки таких помешкань може бути на цій ділянці, треба провести геомагнітну розвідку ґрунту", – розповів він.

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За словами науковця, раніше господарі городу щороку знаходили та приносили до краєзнавчого музею фрагменти кераміки трипільської культури.

"Це були глиняні фрагменти глечиків різної форми. Постійно це були фрагменти з традиційним трипільським орнаментом. З цього одного городу ми склали колекцію експонатів та показуємо її в музеї. Так ми розуміли, що треба копати глибше. Для цього запросили спеціалістів", – поділився Василик.

Співробітниця відділу археології Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН Яна Яковишина розповіла виданню, що зараз триває перший етап розкопок.

"Триває розвідка, оскільки ми не знаємо меж цього поселення, тому розкопуємо орієнтовно. Приблизна площа поселення – 1 га. Далі ми повністю розкриємо житла і будемо їх досліджувати... Але це буде вже навесні наступного року. Так само як і геомагнітна розвідка", – розповіла археологиня.

Яковишина додала, що, ймовірно, поселення трипільців розташовувалося на ділянці над річкою Збруч. Ця локація з трьох боків була захищена урвищами, схилами, а підхід до помешкань був лише з одного боку.

Довідка УНІАН. Трипільська культура – одна з найпомітніших цивілізацій енеоліту (VI–III тис. до н.е.), що процвітала на території України, Молдови та Румунії. Вона відома великими поселеннями, землеробством, гончарством і характерною розписною керамікою. Її розквіт припав на IV–III тисячоліття до н. е., а поселення поширювалися на значній території між Карпатами та Дніпром.

Назву культура отримала від села Трипілля на Київщині, де археолог Вікентій Хвойка у 1893 році здійснив масштабні розкопки. Саме його відкриття поклали початок систематичному дослідженню цієї давньої культури.

Трипільська культура: шо відомо

Трипільська спадщина продовжує привертати увагу археологів. 24 березня 2026 року УНІАН повідомляв про знахідку на Тернопільщині – археологи виявили обвуглені зерна пшениці віком близько 5000 років. Вони збереглися на дні пошкодженої глиняної посудини.

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