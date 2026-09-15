У Києві пролунали вибухи, є влучання в АЗС та склади

Наразі відомо про одного пораненого. Він перебуває у важкому стані.

Сьогодні рано вранці російські окупанти атакували Київ реактивними дронами, внаслідок чого наслідки зафіксовано у двох районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Так, за його даними, ворожий дрон влучив у АЗС у Дарницькому районі міста.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у важкому стані", – уточнив міський голова.

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Також Кличко додав, що в Оболонському районі зафіксовано влучання у складські приміщення.

Удари по Києву

Київ регулярно зазнає масованих ракетно-дронових атак Росії. Так, 8 вересня Росія завдала по Києву чергового удару балістичними ракетами та дронами. Тоді загинули 3 людини, було багато поранених.

А 10 вересня в Голосіївському районі Києва після російського удару загорілася автозаправка "Укрнафти" біля ТРЦ "Республіка".

11 вересня росіяни завдали чергового удару по українській столиці в робочий час. Росія вразила АЗС у Дніпровському районі, а також двічі завдала ударів по АЗС в Оболонському районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про 8 постраждалих у результаті ранкової атаки на АЗС столиці, з них 6 поранених перебувають у лікарнях, а двоє мешканців міста загинули.

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