Офіцер НАТО запрошував росіянку з Tinder на британську базу альянсу, - The Telegraph

Роман із жінкою, яку офіцер НАТО зустрів у Tinder, обернувся розслідуванням безпеки: її запідозрили у зв’язках із Росією.

Роман старшого офіцера ВМС Іспанії з жінкою, з якою він познайомився у Tinder, спричинив масштабне розслідування безпеки на британській військовій базі. Причиною стали підозри щодо можливої співпраці його партнерки з Росією. Водночас жодних доказів того, що жінка була російською агенткою, так і не знайшли, повідомляє The Telegraph.

Офіцер на той момент служив у Морському командуванні союзників НАТО (Marcom) у Нортвуді, графство Гертфордшир. Це один із ключових центрів, де стежать за російськими військовими кораблями та підводними човнами, а також за суднами так званого "тіньового флоту" Росії.

Стосунки військовослужбовця з 49-річною Яніною Вайт розпочалися у жовтні 2024 року. Жінка має британське та польське громадянство, народилася на території Радянської Росії, а згодом переїхала до Польщі та Великої Британії.

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Невдовзі після початку роману Вайт переїхала до квартири офіцера в Руїсліпі. За її словами, пара відкрила спільний банківський рахунок, планувала відпустки та навіть обговорювала народження дітей.

Ситуація змінилася після того, як у грудні 2024 року Вайт разом із офіцером відвідала різдвяну вечірку на території військової бази в Нортвуді. Для неї оформили одноденну перепустку відвідувача.

На початку 2025 року у командуванні виникли "проблеми з безпекою", пов'язані з романтичними стосунками офіцера. Іспанські та НАТОвські структури почали перевірку.

У червні 2025 року командування Нортвуда скасувало перепустку іспанського військового та заборонило йому входити на територію бази до завершення розслідування. У липні Іспанія припинила його відрядження до Marcom і повернула офіцера додому.

Вайт категорично заперечує, що працювала на Росію. Вона заявляє, що стала жертвою дискримінації через місце свого народження.

"Я точно знаю, що я не російська шпигунка", – сказала жінка The Telegraph.

За її словами, вона ніколи не мала доступу до секретної інформації чи захищених приміщень військових об'єктів.

Водночас Вайт розповіла, що під час поїздки до Санкт-Петербурга минулого місяця її нібито запросив на каву чоловік, який представився Андрієм і заявив, що працює у Федеральній службі безпеки Росії. За словами жінки, розмова тривала близько двох годин, а чоловік розпитував її про колишнього партнера, його роботу в НАТО та їхні стосунки.

Вайт стверджує, що не знала деталей роботи офіцера, оскільки вони домовилися не обговорювати службові питання вдома.

"Я знав, що він має справу з російським тіньовим флотом і підводними човнами. Але обговорення будь-яких деталей цього вдома було повністю заборонено", – розповіла вона.

Окремий епізод стався у серпні 2025 року. За даними судових документів, офіцер, Вайт та ще одна людина спробували потрапити на територію Нортвуда, нібито щоб пообідати. Військового та його гостей не пустили на базу, після чого викликали поліцію.

Арештів не проводили.

Вайт наполягає, що не намагалася незаконно потрапити до військового об'єкта. Вона стверджує, що хотіла лише допомогти колишньому партнеру забрати його речі.

Жінка також подала скарги та домагається судового перегляду рішення, за яким її назвали потенційною загрозою безпеці. Крім того, вона подала позов проти Міністерства оборони Великої Британії, заявивши про дискримінацію через місце народження:

"Уся державна машина ставилася до мене як до ворога. Я хочу знати, чому було прийнято це рішення, хто його прийняв, і я хочу, щоб це рішення було скасовано".

За словами жінки, через підозри вона опинилася в ізоляції та відчула себе вигнанкою.

Водночас колишній партнер Вайт заявив про значний вплив ситуації на його кар'єру та родину. Він стверджує, що після багаторічної служби його почали сприймати як "небажаного аутсайдера".

Ні Вайт, ні офіцеру не було висунуто звинувачень у шпигунстві. Також немає підтверджень того, що жінка була іноземною агенткою.

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