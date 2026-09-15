Зграї ворон нищать капусту в Польщі: фермери почали чергувати на полях

Зграї ворон завдають серйозної шкоди польським посівам капусти. Птахи швидко звикають до відлякувачів, тому фермерам доводиться особисто охороняти поля.

Польські виробники капусти скаржаться на незвично велику кількість ворон, які пошкоджують урожай безпосередньо перед збором. У деяких господарствах птахи стали настільки серйозною проблемою, що фермери почали організовувати чергування та по черзі їздити на поля, щоб відлякувати зграї, пише Sadyogrody.

Особливо гостро ситуація складається у виробників у районі Серадза. За словами фермерів, ворони не просто тримаються біля полів, а регулярно залітають у насадження та пошкоджують овочі.

"Цього року справжня напасть. Ворони знищують не тільки капусту – їх надзвичайно багато, і вони здаються наполегливішими, ніж зазвичай", – розповів один із виробників.

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Фермери зазначають, що мова йде не про поодинокі випадки: зграї повертаються на поля, а звичайні засоби відлякування допомагають не завжди. Птахи швидко звикають до нерухомих відлякувачів, тому присутність людини виявляється ефективнішою.

У деяких господарствах через це довелося запровадити справжні "чергування". Фермери заздалегідь розподіляють час і регулярно приїжджають на поля, щоб проганяти птахів і зменшити збитки.

За словами одного з виробників, раніше ворони за короткий час знищили близько трьох гектарів зернових на його полі. Втрати від пошкодження капусти можуть виявитися ще більшими, тому фермери змушені витрачати додатковий час на захист врожаю.

При цьому фахівці застерігають, що на підставі окремих повідомлень не можна говорити про навалу ворон по всій Польщі. Проблема може бути локальною й особливо помітною там, де зграї знайшли легкодоступне джерело їжі та регулярно повертаються на одне й те саме місце.

Дані польської Головної інспекції охорони навколишнього середовища (GIOŚ) показують, що у 2000–2025 роках чисельність сірої ворони в країні загалом зростала, причому в останнє десятиліття ця тенденція була більш вираженою. Однак це не означає, що у 2026 році відбулося різке збільшення популяції.

Велика кількість птахів на полях може пояснюватися одразу кількома факторами: локальним скупченням зграй, міграцією, появою молодих особин після сезону розмноження та доступністю корму.

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