NASA зняло 'ведмедя' на Марсі: розгадка виявилася набагато простішою (фото)

Вчені пояснили, що це таке.

12 грудня 2022 року орбітальний зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter пролетів на висоті 251 кілометр над південними нагір’ями Марса і сфотографував пагорб. Зазвичай це не було б особливим приводом для уваги. Камера HiRISE, якою керує Університет Арізони, знімає поверхню Марса з 2006 року і зробила десятки тисяч знімків скель, пилу та країв кратерів.

Але один знімок виявився "іншим". Дві темні западини розташувалися там, де могли б бути очі. Між ними блідий гребінь звужувався до точки, що нагадувала морду, а майже ідеально кругла тріщина огортала всю структуру, обрамлюючи її немов голову, пише The Daily Galaxy.

Це безсумнівно нагадувало ведмедя.

Відео дня

Геологія за ведмежою мордою, яку камера NASA зняла на Марсі

"Тут пагорб із V-подібною структурою обвалу (ніс), два кратери (очі) та кільцевий візерунок тріщини (голова)", – написав Альфред Мак’юен, планетолог з Університету Арізони, який очолює команду HiRISE, у січні 2023 року.

Кожна з цих особливостей має правдоподібне геологічне походження. Мак’юен припускає, що кільцева тріщина – це те, що залишилося після того, як пухкий матеріал осідав над похованим, давно заповненим ударним кратером, тоді як V-подібний ніс, ймовірно, є вулканічним або грязьовим жерлом. Навколишня структура обвалу позначає місце, звідки колись назовні розтікалися лава або грязь.

Зображення дозволяє розрізнити об’єкти розміром приблизно 78 сантиметрів.

У цьому масштабі збіг виявляється повним: три непов’язані геологічні процеси створили особливості, які з висоти 251 кілометра о 14:29 за місцевим марсіанським часом північного зимового дня, коли Сонце перебувало приблизно на 39 градусів над горизонтом, склалися в обличчя.

Цей ефект має назву

Парейдолія – той самий когнітивний рефлекс, який перетворює автомобільні фари на перелякані очі, а пляму від води – на релігійну ікону, і в людському мозку є спеціальна ділянка, веретеноподібна ділянка обличчя у скроневій частці, яка активується у відповідь на візерунки, схожі на обличчя, незалежно від того, чи присутнє реальне обличчя.

Ця система еволюціонувала, щоб швидко розпізнавати обличчя на відстані та за поганого освітлення.

Протягом більшої частини еволюційної історії людини розпізнавання обличчя на півсекунди швидше могло означати різницю між тим, щоб помітити хижака, і тим, щоб пропустити його.

Побічний ефект – надчутлива система розпізнавання образів, яка знаходить обличчя на орбітальних фотографіях вулканічної породи на іншій планеті.

Від знімка "Вікінга" 1976 року до посмішки з древньої солі

Марс уже продемонстрував цей трюк раніше. У 1976 році орбітальний зонд NASA "Вікінг-1" сфотографував столову гору в регіоні Сідонія, яка при низькій роздільній здатності виглядала як висічене людське обличчя, що дивиться в космос.

Це підживлювало десятиліття домислів, поки знімки з вищою роздільною здатністю від наступних місій, включаючи HiRISE, не показали, що це звичайна столова гора, яка потрапила під певний кут освітлення. Обличчя там ніколи не було.

Більш недавнє марсіанське обличчя з’явилося з справжньою науковою вагою.

У серпні 2024 року вчені, які працювали з зондом ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, використали його систему кольорової та стереоскопічної зйомки поверхні CaSSIS, щоб скласти карту покладів хлоридних солей у Terra Sirenum – кратеризованому регіоні південної півкулі Марса.

Серед каталогізованих ними покладів виявився один у формі усміхненого обличчя: кільце висохлої солі з двома маленькими кратерами, розташованими там, де мали б бути очі. Дослідники виявили загалом 965 покладів розміром від 300 до 3000 метрів у діаметрі.

Планетологів цікавить саме сіль

Ці хлоридні відкладення – мінеральні сліди, що залишилися після того, як вода зникла з Марса. Планета втратила своє магнітне поле і більше не могла утримувати атмосферу, через що вода випаровувалася, замерзала або опинялася замкненою під поверхнею.

Те, що залишилося, – це концентровані солі, які кристалізувалися з останніх дрібних ставків і озер у міру їхнього висихання, відкладення, що датуються приблизно двома-трьома мільярдами років тому, періодом, коли на Марсі ще були річки, озера і, можливо, океани.

Дуже солона вода може залишатися рідкою при температурах до -40 °C, що значно нижче за точку замерзання прісної води.

Це робить солоні залишки, подібні до тих, що були знайдені в Terra Sirenum, тим екстремальним середовищем, де мікробне життя, якщо воно взагалі коли-небудь існувало на Марсі, могло зберігатися найдовше в міру висихання планети.

Дослідження, опубліковане в Nature Scientific Data, описує хлоридні відкладення як маркери водного минулого раннього Марса, що має прямі наслідки для розуміння придатності Марса до життя, і NASA та ESA планують відправити марсохід ExoMars Rosalind Franklin до цих локацій у 2028 році на пошуки ознак мікробного життя.

Чому Марс продовжує створювати такі зображення

Ведмідь і усміхнене обличчя – далеко не єдині образи, які запропонував Марс. Медуза, помічена на пізніших знімках HiRISE, виявилася космічним променем, що потрапив прямо в сенсор камери.

Формація, схожа на людську стегнову кістку, сфотографована у 2014 році, виявилася виточеною вітром скелею, тоді як видимі на інших знімках поверхні скупчення, схожі на гриби, мають звичайні геологічні пояснення.

Усе це об’єднує камера HiRISE. Наразі це система зйомки з найвищою роздільною здатністю, яку коли-небудь відправляли на орбіту іншої планети; вона здатна розрізняти об’єкти розміром менше метра в діаметрі з висоти приблизно 300 кілометрів.

Вона безперервно працює з 2006 року, систематично фотографуючи поверхню площею понад 144 мільйони квадратних кілометрів. З таким обсягом знімків і таким рівнем деталізації випадкова людина час від часу є практично неминучою.

Ведмідь у південних нагір’ях не несе жодної біосигнатури, жодної історії води й не є метою жодної місії. Це три геологічні особливості, які випадково вишикувалися під певним кутом до Сонця в грудневий день, сфотографовані камерою, спрямованою на пагорб.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сонце могло "з'їсти" планету розміром із суперземлю.

Вас також можуть зацікавити новини: