Росія розробила ракету із 'сюрпризом' для ППО України: експерт попередив про загрозу

Карако зазначив, що під час війни межа між випробуваннями та бойовим застосуванням озброєння стає менш чіткою.

Нова балістична ракета з дальністю польоту до 800 км, яку Росія готує до фінальних випробувань, може становити серйозну загрозу для української протиповітряної оборони (ППО).

Про це сказав військовий аналітик Том Карако, директор проєкту з протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень, передає Fox News.

"Якщо ця ракета з дальністю 800 км матиме покращену маневреність, це створить для України додаткові труднощі", – заявив експерт.

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За словами Карако, особливу проблему можуть створити маневри ракети на кінцевій ділянці траєкторії. Через зміну напрямку руху оборонним системам буде складніше точно розрахувати її траєкторію та здійснити перехоплення.

При цьому експерт припустив, що Росія могла розробити нову ракету не тільки для підвищення її характеристик, а й для дешевшого або масового виробництва.

Росія може випробовувати зброю в Україні

Карако зазначив, що під час війни межа між випробуваннями та бойовим застосуванням озброєння стає менш чіткою:

"Частина ранніх випробувань, відверто кажучи, проводиться безпосередньо в польових умовах в Україні".

Експерт також пов’язав появу нової ракети з припиненням дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Карако вважає, що Москва зараз фактично заповнює нішу озброєнь, які раніше підпадали під обмеження ДРСМД.

Нагадаємо, угода, укладена США та СРСР у 1987 році, забороняла наземні балістичні та крилаті ракети дальністю від 500 до 5500 кілометрів. США вийшли з договору у 2019 році, звинувативши Росію в його порушенні.

Росія нарощує виробництво ракет

Видання зазначило, що поява нової ракети відбувається на тлі збільшення російського ракетного виробництва. За даними української розвідки, обсяги виробництва основних типів російських ракет сягнули 110–120 % від планових місячних показників.

Карако також зазначив, що Росія могла почати формувати запаси ракет, залишаючи частину виробленого озброєння в резерві.

"Приводів для занепокоєння багато", – підкреслив експерт.

Нова російська ракета

8 вересня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скибицький заявив, що до кінця цього року Росія планує провести заключні випробування нового типу балістичних ракет з дальністю до 800 км.

Він додав, що, за даними розвідки, під час цих випробувань росіяни можуть спробувати вразити об’єкти на заході України.

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