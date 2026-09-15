Прийшла повістка, але є бронь: чи потрібно йти до ТЦК

Повістка може прийти навіть заброньованому працівнику, але це ще не означає мобілізацію.

В Україні заброньовані працівники мають відстрочку від призову під час мобілізації, однак це не означає, що вони повністю звільнені від військового обліку. Тому повістка може прийти навіть людині, яка має чинну бронь.

Як пояснила адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова у коментарі для "Фактів ICTV", бронювання не виключає людину з військового обліку та не позбавляє її статусу військовозобов'язаного.

Що означає бронювання

Бронювання є відстрочкою від призову на військову службу під час мобілізації. Його можуть отримати працівники державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств та установ, які мають мобілізаційні завдання або є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення.

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Наявність броні означає, що за умови її чинності людину не повинні призвати на військову службу під час мобілізації.

Водночас бронювання та зняття з військового обліку – це різні юридичні механізми. Заброньований працівник продовжує перебувати на військовому обліку та має виконувати відповідні обов'язки.

Чому заброньованому можуть вручити повістку

Сам факт отримання повістки ще не означає, що людину збираються мобілізувати. Заброньованого військовозобов'язаного можуть викликати до ТЦК та СП для виконання процедур, пов'язаних із військовим обліком.

Зокрема, йдеться про:

уточнення персональних та облікових даних;

перевірку інформації;

оновлення військово-облікових документів;

проходження військово-лікарської комісії;

виконання інших передбачених законодавством процедур.

Окремо Воронкова звернула увагу на ситуації, коли людину направляють на ВЛК, зокрема якщо раніше вона мала статус обмежено придатної.

Тому заброньований працівник не може просто ігнорувати повістку лише через наявність броні. Потрібно враховувати мету виклику та переконатися, що інформація про чинну відстрочку належним чином відображена у військово-облікових даних.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у ТЦК пояснили, кого звільнять першими після демобілізації. Зазначається, що в Україні немає встановленого універсального терміну служби, після якого мобілізований військовий автоматично отримає право на демобілізацію.

Черговість звільнення та категорії військовослужбовців, які зможуть першими залишити службу, визначатимуться окремим рішенням після оголошення демобілізації.

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