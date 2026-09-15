Україна ракетами вдарила по комплексу в Таганрозі, де окупанти ремонтують військові літаки

Також було атаковано Сизранський нафтопереробний завод.

В ніч на 15 вересня українські військові завдали масованої ракетної атаки на Таганрог, внаслідок чого загорівся склад Ozon та Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. Берієва.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що Таганрог зазнав того, що він назвав "масованою ракетною атакою".

"У результаті ракетної атаки пошкоджено: скління 2 багатоквартирних і 3 приватних будинків, навчального закладу, комерційної будівлі, газова труба, склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин, склад Ozon", – перелічив чиновник.

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Примітно, що на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі ім. Г. Берієва ремонтують і модернізують військові літаки.

Також було атаковано Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області; після атаки БПЛА в промисловій зоні підприємства спалахнула пожежа. Там зафіксовано кілька осередків горіння після візиту українських дронів.

Пізніше губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев повідомив, що регіон зазнав нічної атаки безпілотників, внаслідок якої є пошкодження на одному з промислових підприємств. Але традиційно він не уточнив, про яке підприємство йдеться.

Удари по Сизранському НПЗ

Сизранський НПЗ, який неодноразово ставав об’єктом атак, входить до структури "Роснефті". Підприємство є одним із найбільших НПЗ регіону: його потужність становить близько 7–8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти і має величезне значення для забезпечення російських військових частин паливом.

21 травня по заводу було завдано удару, після якого там сталася велика пожежа. Президент Володимир Зеленський підтвердив операцію, зазначивши, що об’єкт розташований на відстані понад 800 км від українського кордону.

26 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що після атаки 21 травня Сизранський НПЗ зупинив роботу.

Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. Берієва також уже зазнавав українських ударів. Так, у ніч на 25 листопада 2025 року в результаті атаки було знищено два експериментальні літаки А-60 та А-100ЛЛ на стоянці.

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