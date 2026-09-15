Фрегат Росії атакував гелікоптер НАТО: там заявили про ескалацію

Одна з них пролетіла на небезпечній близькості від гелікоптера.

Російський фрегат обстріляв один із гелікоптерів Збройних сил Данії сигнальними ракетами поблизу Гедсера. Про це повідомило TV2 з посиланням на данське Міністерство оборони.

Йдеться про гелікоптер Fennec Військово-повітряних сил Данії. Зазначається, що іІнцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах.

За даними данського оборонного відомства, російський фрегат випустив у напрямку гелікоптера дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на небезпечній близькості від повітряного судна.

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Сигнальні ракети - це різновид піротехнічних засобів, які можуть використовуватися на морі для подачі сигналів привернення уваги, зазначає ЗМІ.

На те, що сталося вже відреагував міністр оборони Данії Єппе Бруус. Він заявив, що Данія викликає російського посла на розмову.

"Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з таким інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду", – заявив посадовець.

При цьому, військовий аналітик Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннет Оленшлегер Буль заявив, що те, що сталося - це не напад у розумінні міжнародного права, оскільки не застосовувалася зброя.

"Однак це, безумовно, недружній крок, спрямований на те, щоб змусити гелікоптер триматися подалі, хоча і фрегат, і гелікоптер мали право перебувати в цьому районі. Цей інцидент є серйозною подією… Для данських військових було звично фотографувати російські кораблі, які проходили через данські води. Раніше це проходило дуже мирно. Тому це є ескалацією", - висловив думку військовий аналітик.

Російський дрон над Литвою

В ніч на 15 вересня винищувач НАТО збив безпілотник над територією Литви, повідомив Національний центр управління кризовими ситуаціями країни. За словами представника центру, безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку Білорусі, був збитий недалеко від села Праткунай під Каунасом – другим за величиною містом країни.

Це перший збитий авіацією НАТО над Литвою безпілотник.

Армія Литви повідомила, що дрон був збитий винищувачами союзників з Італії, які піднялися з авіабази в Шяуляї. На місці виявлено уламки безпілотника. Зараз там працюють військові та співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Данії готується до потенційної мобілізації 180 тис. військових на випадок війни. За даними ЗМІ, мобілізаційний резерв буде сформований з повністю підготовлених призовників, які пройдуть 11-місячний термін служби у збройних силах Данії. До лав збройних сил щороку будуть призивати до 13 тис. осіб, а до мобілізаційного ресурсу включатимуть чоловіків і жінок віком до 65 років.

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