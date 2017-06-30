Головний "геєборець" Росії закликав відлучити від церкви Меркель за змову з сатаною

Депутат Держдуми Віталій Мілонов має намір попросити німецьких єпископів відлучити від церкви членів бундестагу, які проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів у країні. Про це повідомляє НСН.

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«Природно, я звернуся до єпископів Німеччини, щоб вони відлучили Ангелу Меркель і членів бундестагу, які голосували за дане рішення, від церкви. Нехай вони спілкуються з церквою сатани», - сказав Мілонов.

На його думку, прийнятий німецькими парламентаріями закон є «диявольським актом». «Ангела Меркель вступила в змову з сатаною, вона поцілувала сатану заради того, щоб сформувати коаліційний уряд. Те, що вона віддалася суккубам і інкубам, - про це писали ще її прадіди», - зазначив російський депутат.

30 червня парламент Німеччини більшістю голосів схвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Рішення підтримали 393 депутати з 623. Меркель, що входить в Християнсько-демократичний союз, стверджує, що голосувала проти прийняття документа, так як для неї шлюб - це союз чоловіка і жінки.