В Одесі чоловік у розпал літа вирішив "вигуляти" лисячий комір (фото)

В Одесі був помічений чоловік, який у липневу спеку примудрився одягнути куртку зі свинячої шкіри, а поверх ще й комір з лисиці.

Відповідні фото опублікували у соцмережах, користувачі жартують, що в Одесі, звичайно, в останні дні похолодало, але не стільки ж, передає "Одесская жизнь".

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"А може, справа зовсім не в погоді, а в горезвісних одеських понтах", - пишуть деякі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі помітили незвичайний гламурний автомобіль - BMW Z4, всипаний стразами.