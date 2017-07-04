В Одесі чоловік у розпал літа вирішив "вигуляти" лисячий комір (фото)
19:23, 04 липня 2017Курйози
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Чоловік в Одесі одягнув куртку з коміром із лисиці в липні і став "зіркою" соцмереж.
В Одесі чоловік у спеку натягнув лисячий комір / фото odessa-life.od.ua
В Одесі був помічений чоловік, який у липневу спеку примудрився одягнути куртку зі свинячої шкіри, а поверх ще й комір з лисиці.
Відповідні фото опублікували у соцмережах, користувачі жартують, що в Одесі, звичайно, в останні дні похолодало, але не стільки ж, передає "Одесская жизнь".
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"А може, справа зовсім не в погоді, а в горезвісних одеських понтах", - пишуть деякі.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі помітили незвичайний гламурний автомобіль - BMW Z4, всипаний стразами.
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