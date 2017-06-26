Одесою їздить гламурний BMW - повністю обклеєний стразами (фото)

На одеському узбережжі помічений BMW Z4, всипаний стразами. Незвичайний автомобіль, зокрема, бачили на 13-й станції Фонтану та біля дельфінарію "Немо", передає "Думская".

В одеського гламурного авто — іменні номера із прапором України.

Читайте такожНа Одещині жоден пляж офіційно не придатний для відпочинку (відео)

Такий же родстер два роки тому помітили у сусідній Молдові. Тоді ЗМІ охрестили його "BMW Swarovski". 27-річний власник машини — Віктор Данила з Кишинева — розповів, що обклеїв авто самостійно, на що у нього пішло півроку й 250 тисяч каменів. Кристалами оброблені навіть диски.