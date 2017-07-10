Пристрасті у повітрі: через бійку подружжя на борту літак екстрено сів у Португалії

Літак британської компанії Jet2.com здійснив екстрену посадку в Португалії через бійку подружжя на борту. Лайнер прямував на іспанський острів Гран-Канарія, передає Daily Star.

Спочатку подружжя почало сваритися, викрикувати на адресу один одного нецензурні лайки. Потім словесна перепалка переросла у бійку. І тут бешкетників довелося заспокоювати двом чоловікам - поліцейському, який перебував не при виконанні, і колишньому копу.

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Потім екіпаж прийняв рішення посадити літак у Португалії, де неспокійне подружжя передали поліцейським. Крім того, бешкетників внесли до чорного списку авіакомпанії: їм довічно заборонено користуватися її послугами.

Також видання повідомляє, що лоукостер має намір через суд стягнути з подружжя завдані через вимушене приземлення збитки.

Як повідомляв УНІАН, у Британії під час виборів оператор та фотограф побилися за краще місце для зйомки.