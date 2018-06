У Британії під час виборів оператор і фотограф почубилися за краще місце для зйомки (відео)

У Британії під час висвітлення всезагальних дострокових парламентських виборів відеооператор влаштував штовханину із фотографом біля входу до місця голосування, щоб щоб зайняти краще місце для зйомки.

Відео інциденту опублікував телеканал NBC.

Один из поштовхів оператора виявився настільки сильним, що фотограф упав.

Під час конфлікту фотографа підтримали інші колеги-фотокореспонденти, а оператора від них захищав журналіст, який його супроводжував.

Утім, коли з приміщення вийшов один із британських політиків, бійка між журналістами припинилася.

Cameramen get into a scuffle while covering the U.K. election. pic.twitter.com/eFHLwIoBkE