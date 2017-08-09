Співробітник ВВС дивився фільм для дорослих в прямому ефірі (відео)

Співробітник ВВС дивився фільм для дорослих у прямому ефірі під час випуску новин. Відео з оголеною жінкою крім нього могли бачити близько 3,8 мільйона телеглядачів, пише газета Daily Mail.

Як пише видання, чоловік в навушниках сидів у студії телеканалу за комп'ютером за спиною ведучої новин так, що глядачам було видно його монітор. На записі випуску новин видно, як жінка роздягається і знімає бюстгальтер. Імовірно, це може бути любовною сценою з художнього фільму.

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За інформацією видання, цей випуск у понеділок ввечері дивилися близько 3,8 мільйона телеглядачів. Інцидент викликав бурхливу реакцію серед користувачів соцмереж. Телеканал заявив, що розслідує інцидент.

Як повідомляв УНІАН, у Британії засудили поліцейського, який знімав з вертольота оголених людей. Поліцейського Адріана Погмоура звинуватили в неправомірну поведінку на службі.