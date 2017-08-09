Савченко запропонувала закритися від Росії силовим електричним полем (відео)

Коментуючи уповільнення будівництва проекту "Стіна" на кордоні з РФ, нардеп Надія Савченко закликала вчитися "більш сучасних методів" оборони від ворога й запропонувала свій варіант захисту. Про це вона заявила в ефірі програми "Суб'єктивні підсумки дня" на телеканалі NewsOne.

"Давайте вже знаходити методи не таких стін, які неефективні, тим більше такої легкої, зробленої із прутів стіни, якою ми бачимо "Стіну" Яценюка... Давайте вже йти у світ нових технологій і винаходити нові стіни", - запропонувала депутат.

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Вона вважає, що найкращим рішенням стала б стіна електричного поля. "Давайте згадаємо Теслу, давайте згадаємо, що земля є електропровідником, що можна поставити два штирі на метрі землі й через них проводити електрику. Давайте вже до таких стін доходити, давайте вже воювати космічними ракетами, не знаю, космічними кораблями", - заявила вона.

Савченко також порівняла "Стіну" з решіткою для смаження барбекю, шашлика, курячих крилець, яку можна купити у супермаркеті.

Як повідомляв УНІАН, затриманих у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати держкоштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна", підозрюють у розкраданні 16 млн 688 тис. грн.