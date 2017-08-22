У США немовля назвали на честь сонячного затемнення (фото)
19:11, 22 серпня 2017Курйози
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Дитину, народжену у день повного сонячного затемнення, назвали Eclipse.
Дитина народилася 21 серпня / фото twitter.com/ABC
У Південній Кароліні дівчинку назвали Eclipse (затемнення, - Англ.). Вона народилася за кілька годин до початку цього дивовижного явища, передає ABC News.
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Дитина народилася у місті Грінвілл, сама мати розповіла, що очікувала появи дівчинки на світ не раніше 3 вересня.
Як повідомляв УНІАН, 21 серпня відбулося велике американське затемнення Сонця. Тінь від Місяця пройшла над територією США із Заходу на Схід.
Мільйони американців готувалися до зустрічі з цим рідкісним явищем: вони з'їжджалися в райони, де його можна було краще побачити, скуповували спеціальні захисні окуляри.
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