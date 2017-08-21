Повне сонячне затемнення в США: як це було (фото, відео)

21 серпня відбулося велике американське затемнення Сонця. Тінь від Місяця пройшла над територією США із Заходу на Схід.

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УНІАН зібрав для вас фотографії та відео, зроблені під час сонячного затемнення.

Мільйони американців готувалися до зустрічі з цим рідкісним явищем: вони з'їжджалися в райони, де його можна було краще побачити, скуповували спеціальні захисні окуляри.

Зазначимо, що це перше повне сонячне затемнення за 99 років, яке пройшло територією США.