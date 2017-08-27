Мати драконів: новий образ Тимошенко сколихнув мережу (фото)

16:35, 27 серпня 2017
Курйози
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Тимошенко прийшла на захід у червоній сукні в обліпку та з новою зачіскою.

Тимошенко з'явилася у новому образі / фото facebook.com/maria.burmaka

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася у новому образі, який вразив користувачів соцмереж.

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Так, політик на урочистості з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців прийшла у червоній сукні в обліпку та з новою зачіскою: вона забрала розпущене волосся назад, обравши модне плетіння.

Фото з політиком на своїй сторінці у Facebook опублікував громадський активіст Олексій Захарченко.

Соцмережі неоднозначно відреагували на таку зміну іміджу Тимошенко: дехто порівнює її з Дейнеріс із "Гри престолів", інші кажуть, що у сукні вона виглядає гладшою, а треті припускають, що вона вже готується до нового політичного сезону. 

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Теги: #новий образ Тимошенко#Тимошенко у сукні#нова зачіска Тимошенко