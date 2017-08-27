Мати драконів: новий образ Тимошенко сколихнув мережу (фото)

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася у новому образі, який вразив користувачів соцмереж.

Читайте такожГройсман розповів, як Тимошенко намагалася його "зняти" у День закоханих

Так, політик на урочистості з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців прийшла у червоній сукні в обліпку та з новою зачіскою: вона забрала розпущене волосся назад, обравши модне плетіння.

Фото з політиком на своїй сторінці у Facebook опублікував громадський активіст Олексій Захарченко.

Соцмережі неоднозначно відреагували на таку зміну іміджу Тимошенко: дехто порівнює її з Дейнеріс із "Гри престолів", інші кажуть, що у сукні вона виглядає гладшою, а треті припускають, що вона вже готується до нового політичного сезону.