Пасічник просидів 30 секунд без штанів на вулику (відео)

Пасічник з Нової Зеландії просидів на вулику зі спущеними штанами 30 секунд. Таким чином, він виграв парі на 1000 новозеландських доларів (приблизно 700 доларів США), передає Metro.

27-річний Джеймі Грейнджер вирішив відповісти на виклик свого товариша Аурела Брагути. Перед цим такий трюк спробував виконати ще один їхній знайомий, однак він міг висидіти на вулику лише 19 секунд.

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"Чи було боляче? Ну, приблизно ви це можете собі уявити. Було неприємно, але водночас забавно", - розповів сміливець.

"Тисяча баксів за 30 секунд - це найпростіші гроші, які я коли-небудь заробив", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у США бджолиний рій атакував стадіон перед бейсбольним матчем.