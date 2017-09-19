Бараку Обамі влаштували фотошоп-баттл (фото)

16:43, 19 вересня 2017
Курйози
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Фотожаби із Дональдом Трампом виринають у мережі регулярно, але днями їх героєм знову став його попередник.

Оригінал фото / Reddit

Родина колишнього президента США Барака Обами у 2009 році взяла участь у висадці дерев у парку Кенілворт Акватик Гарденс у Вашингтоні. Днями на форумі Reddit політику влаштували фотошоп-батл. 

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Знімок, який став основою для величезної кількості фотожаб, ще в перші 100 днів Обами на посаді зробив його штатний фотограф Піт Соуза, але користувачі звернули на нього увагу лише цими днями. Ймовірно, річ у тім, що з фото можна зробити висновок, ніби всю "брудну" роботу зробила Мішель, а її чоловік більше спостерігав, стоячи у сорочці з білим комірцем.

Куди б сховати ядерну зброю? / фото Reddit
Скоро Гелловін / фото Reddit
І Різдво / фото Reddit
А це точно легально? / фото Reddit
Спалювання хмизу (1893) / фото Reddit

Бальше фото можна подивитись у нашій галереї.

 

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Теги: #Барак Обама#фотожаби з Обамою