Бараку Обамі влаштували фотошоп-баттл (фото)

Родина колишнього президента США Барака Обами у 2009 році взяла участь у висадці дерев у парку Кенілворт Акватик Гарденс у Вашингтоні. Днями на форумі Reddit політику влаштували фотошоп-батл.

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Знімок, який став основою для величезної кількості фотожаб, ще в перші 100 днів Обами на посаді зробив його штатний фотограф Піт Соуза, але користувачі звернули на нього увагу лише цими днями. Ймовірно, річ у тім, що з фото можна зробити висновок, ніби всю "брудну" роботу зробила Мішель, а її чоловік більше спостерігав, стоячи у сорочці з білим комірцем.