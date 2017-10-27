В Італії на соєвому полі з'явився портрет Кім Чен Ина (фото)
14:08, 27 жовтня 2017Курйози
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Над головою лідера Північної Кореї зображені дві ракети, а нижче розташована підпис «Небезпека» (Danger).
Малюнок розташований на ділянці площею близько 20 тис. кв. м / фото ilgazzettino.it
На одному з полів в Італії з'явився портрет лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє місцеве видання Il Gazzettino, як пише "Газета.ру".
Портрет є роботою італійського художника Даріо Гамбаріна. Малюнок розташований на ділянці площею близько 20 тис. кв. м. в Кастаньяро неподалік від Верони.
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Над головою лідера Північної Кореї зображені дві ракети, а нижче розташована підпис «Небезпека» (Danger).
«Моя робота лише висловлює бажання вирішити цю проблему дипломатичним шляхом якомога швидше», — сказав художник.
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