В Італії на соєвому полі з'явився портрет Кім Чен Ина (фото)

На одному з полів в Італії з'явився портрет лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомляє місцеве видання Il Gazzettino, як пише "Газета.ру".

Портрет є роботою італійського художника Даріо Гамбаріна. Малюнок розташований на ділянці площею близько 20 тис. кв. м. в Кастаньяро неподалік від Верони.

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Над головою лідера Північної Кореї зображені дві ракети, а нижче розташована підпис «Небезпека» (Danger).

«Моя робота лише висловлює бажання вирішити цю проблему дипломатичним шляхом якомога швидше», — сказав художник.