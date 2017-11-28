У США ув'язнений втік із тюрми і застряг у смітті

В американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія, ув'язнений спробував втекти з в'язниці, але застряг у сміттєвій машині. Про це повідомляє Associated Press.

Втікач сховався в сміттєвому баку, який стояв біля виправної установи. Близько 05:30 ранку до в'язниці під'їхав сміттєвоз і вивалив вміст бака в кузов. Чоловік потрапив в прес для ущільнення відходів та не зміг вибратися звідти самостійно.

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Пожежникам знадобилося дві години для того, щоб витягти з машини мішки зі сміттям, а потім витягти застряглого ув'язненого. Визволеного чоловіка відправили до лікарні. Його стан не уточнюється, проте відомо, що він ворушився, коли його несли до машини швидкої допомоги