Модель роздяглася у прямому ефірі після виходу Перу на ЧС-2018 (відео)

Модель Аїда Мартінес виконала обіцянку після несподіваного виходу збірної Перу до фінальної частини чемпіонату світу 2018 року.

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Дівчина ще під час відбіркового турніру дала обіцянку, що зніме із себе весь одяг і спіднє перед камерою, якщо збірна Перу зможе здобути путівку до фінальної частини чемпіонату світу. У підсумку перуанські футболісти здійснили подвиг й пробилися на турнір вперше з 1982 року, передає SportArena.

Аїда Мартінес стримала слово й роздяглася, а зйомку проводив журнал Angeles Revista. Короткий ролик, на якому всі інтимні місця прикриті, з'явився в мережі та став справжнім хітом.

Варто зазначити, що в Instagram у дівчини і без того багато "гарячих" фото.