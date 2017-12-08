Главі ФФУ подарували оберіг із його ж зображенням (фото)
Павелко отримав подарунок при вході на стадіон "Авангард", який все ще не готовий приймати матчі.
Президент ФК "Верес" Олексій Хахльов урочисто на людях вручив главі ФФУ Андрій Павелко оберіг з його ж зображенням.
Він вручив вкрай оригінальний подарунок Павелку при вході на стадіон "Авангард", який все ще далекий від готовності приймати матчі, передає "Спортарена".
Читайте такожУ храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим у пеклі Путіним (відео)
"Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо, щоб він вас оберігав у вашій нелегкій діяльності на благо України та рівненського футболу", — сказав Хахльов.
Автор цього "витвору" мистецтва – місцевий іконописець Юрій Нікітін. На оберіг – зображення козака з першого видання Острозької біблії 1571 року.
Андрій Павелко приїхав у Рівне на виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради й одночасно відвідав стадіон "Авангард", щоб дізнатися про деталі його майбутньої реконструкції.