Главі ФФУ подарували оберіг із його ж зображенням (фото)

Президент ФК "Верес" Олексій Хахльов урочисто на людях вручив главі ФФУ Андрій Павелко оберіг з його ж зображенням.

Він вручив вкрай оригінальний подарунок Павелку при вході на стадіон "Авангард", який все ще далекий від готовності приймати матчі, передає "Спортарена".

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"Автор намагався намалювати максимально ваш образ. Бажаємо, щоб він вас оберігав у вашій нелегкій діяльності на благо України та рівненського футболу", — сказав Хахльов.

Автор цього "витвору" мистецтва – місцевий іконописець Юрій Нікітін. На оберіг – зображення козака з першого видання Острозької біблії 1571 року.

Андрій Павелко приїхав у Рівне на виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради й одночасно відвідав стадіон "Авангард", щоб дізнатися про деталі його майбутньої реконструкції.