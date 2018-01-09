Трамп заплутався в словах під час виконання гімну США

Президента США Дональда Трампа американці звинуватили в незнанні слів національного гімну.

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Відповідні записи в соцмережах з'явилися після візиту американського президента на футбольний матч в Атланті, передає ВВС. Перед початком гри глава Білого дому вийшов на поле і зайняв місце серед військових на час виконання гімну, пише "Сегодня".

Після цього в соціальних мережах помітили, що Трамп на відео виглядав так, ніби забув текст і не завжди "потрапляв" в слова. У свою чергу, прихильники американського лідера заявили, що пишаються тим, що президент вийшов на поле, щоб проявити повагу.

Варто додати, що американський кодекс прапора, в якому зазначені правила поводження з національним прапором, не вказує, що присутнім обов'язково виконувати гімн.